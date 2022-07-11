Наче апокаліпсис: в російському Сочі сирени та потоп (відео)

Під тривожне виття вулицями російського міста попливли автомобілі

Поки українці знову всією державою слухають повітряну тривогу, на Донеччині стався жахливий "прильот" у Часовому Яру і в Харкові три вибухи за ніч, росіянам нарешті теж не до сміху. У курортному Сочі на півдні рф виють сирени. Поки що не через роботу HIMARS, а через природний катаклізм – у місті вкотре стався потоп.

Як повідомляють російські телеграм-канали, зокрема офіційний канал пропагандистського RT, через потужні дощі, які йдуть у Краснодарському краї, вийшла з берегів річка Східний Дагомис. Вода у ній піднялася настільки, що вилилась на вулиці міста і повністю покрила автомобілі росіян.

Повідомляється, що на Батумському шосе легковий транспорт просто змиває з дороги. Залило також перші поверхи житлових будинків. По вулицях брудна вода несеться настільки бурхливим потоком, що зносить все на своєму шляху. І вся ця апокаліптична картина супроводжується виттям сирен, яке місцеві зафільмували на свої телефони. Інформації про руйнування та постраждалих від потопу поки що нема. Вона очікується згодом, коли рівень води дещо спаде і стануть зрозумілими масштаби катастрофи.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", у росії через брак будівельних матеріалів вирішили будувати дерев’яні висотки. Як вони справлятимуть з погодними катаклізмами типу сочинського потопу, який у регіоні далеко не перший – одна з головних інтриг цієї ініціативи.