У росії вирішили будувати висотки без бетону та арматури – з підручних матеріалів

Скільки розпилять у прямому та переносному сенсі на цьому "перспективному" проекті, складно навіть уявити

Поки росіяни намагаються імпортозмістити навіть такі нематеріальні блага цивілізації, як Олімпіада, у сфері матеріальної ця потреба доводить їх до ще більш абсурдних ідей. Так Мінбуд та МНС росії вирішили будувати висотні будівлі з дерева.

Як повідомляє "Інтерфакс", відомства підписали дорожню карту розвитку дерев’яного домобудівництва у країні на найближчі три роки. Причому будувати збираються не звичні для цього матеріалу хати, тереми та бараки, а й цілі висотки. Як обіцяє профільний міністр Ірек Файзуллін, застосовуватимуть при цьому "найкращий закордонний та вітчизняний досвід". Те, що вийде в результаті, має бути якимось чином пожежостійким, а також механічно і сейсмічно безпечним, з якісною тепло- і звукоізоляцією.

У Мінбуді окремо наголосили, що йдеться саме про висотне будівництво. Будинки планують зводити заввишки від 3 до 12 поверхів. Збирати і планують "з перехресноклеєної деревини (CLT), багатошарового клеєного бруса та такого ж матеріалу зі шпону (LVL)". Пілотний проект із кількох чотирьохповерхівок збираються добудувати до кінця року у Вологодській області.

Загалом будівельна галузь у росії разом із усією економікою зараз переживає вкрай важкі часи. Багато постачальників матеріалів через санкції припинили відвантаження товару, через що ціни почали стрімко зростати. Забудовники скаржаться, що закладених бюджетів із такою динамікою не вистачить, щоби завершити розпочаті проекти. Тим часом, з росії остаточно йде IKEA, яка була одним з найбільших покупців місцевої деревини, і тепер цього добра у росіян виявилося стільки, що навіть Китай не в змозі купити все. Доводиться використовувати на батьківщині. Тим більше, що на новому проекті можна буде напилятися вдосталь як у прямому, так і переносному сенсі.