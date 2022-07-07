В россии решили строить высотки без бетона и арматуры – из подручных материалов

Сколько распилят в прямом и переносном смысле на этом "перспективном" проекте, сложно даже представить

Пока россияне пытаются импортозаместить даже такие нематериальные блага цивилизации, как Олимпиада, в сфере материальной эта потребность доводит их до еще более абсурдных идей. Так Минстрой и МЧС рф решили строить высотные здания из дерева.

Как сообщает "Интерфакс", ведомства подписали дорожную карту развития деревянного домостроения в стране на ближайшие три года. Причем строить собираются не привычные для этого материала избы, терема и бараки, но и целые высотки. Как обещает профильный министр Ирек Файзуллин, применять при этом будут "лучший зарубежный и отечественный опыт". То, что получится в итоге, должно каким-то образом быть пожароустойчивым, а также механически и сейсмически безопасным, с качественной тепло- и звукоизоляцией.

В Минстрое отдельно подчеркнули, что речь идет именно о высотном строительстве. Здания планируют возводить высотой от 3 и аж до 12 этажей. Собирать и планируют "из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL)". Пилотный проект из нескольких четырехэтажек собираются достроит до конца года в Вологодской области.

В целом строительная отрасль в россии вместе со всей экономикой сейчас переживает крайне трудные времена. Многие поставщики материалов из-за санкций прекратили отгрузку товара, из-за чего цены начали стремительно расти. Застройщики жалуются, что заложенных бюджетов с такой динамикой не хватит, чтобы завершить начатые проекты. Тем временем, из россии окончательно уходит IKEA, которая была одним из крупнейших покупателей местной древесины, и теперь этого добра у россиян оказалось столько, что даже Китай не в состоянии купить все. Приходится использовать на родине. Тем более, что на новом проекте можно будет напилиться вдоволь как в прямом, так и в переносном смысле.