Санкции ни при чем: российская рыбная промышленность страдает из-за отказов в ремонте суден

россии грозит серьезное сокращение добычи рыбы

Российские рыбопромышленным компаниям в последние месяцы все чаще отказывают в ремонте судов в европейских портах.

Как сообщает российские СМИ со ссылкой на представителей отрасли, до начала войны около 400 самых современных российских рыболовных судов проходили обслуживание в европейских портах.

По словам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, именно они обеспечивали большую часть всего улова.

После начала российского вторжения западные порты начали отказывать в ремонте, а в российских портах такой возможности попросту нет. При этом, он добавил, что отказы не связаны с санкциями, поскольку отрасль не попадает под ограничения, а являются решением зарубежных компаний.

В частности с отказами сталкиваются судна Северного и Западного бассейнов, которые обслуживались в Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии. Отмечается также, что этим кораблям приходится проходить ремонт ежегодно, а ухудшение технического состояния флота может привести к падению объема улова.

Как сообщалось ранее, 21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против россии, которым вводится запрет на "прямой и косвенный" импорт российского золота и заморозку активов "Сбербанка". Кроме того, ограничения касаются и ряда известных россиян.