Санкції не винні: російська рибна промисловість страждає через відмову в ремонті суден

росії загрожує серйозне скорочення видобутку риби

Російські рибопромисловим компаніям останніми місяцями все частіше відмовляють у ремонті суден у європейських портах.

Як повідомляє російські ЗМІ з посиланням на представників галузі, до початку війни близько 400 найсучасніших російських рибальських суден проходили обслуговування у європейських портах.

За словами голови Всеросійської асоціації рибопромисловців Германа Звєрєва, саме вони забезпечували більшу частину всього улову.

Після початку російського вторгнення західні порти почали відмовляти у ремонті, а в російських портах такої можливості просто немає. При цьому він додав, що відмови не пов’язані з санкціями, оскільки галузь не підпадає під обмеження, а є рішенням закордонних компаній.

Зокрема з відмовами стикаються судна Північного та Західного басейнів, які обслуговувалися у Норвегії, Фінляндії, Польщі та країнах Балтії. Наголошується також, що цим кораблям доводиться проходити ремонт щорічно, а погіршення технічного стану флоту може призвести до падіння обсягу улову.

Як повідомлялося раніше, 21 липня ЄС запровадив сьомий пакет санкцій проти росії, яким вводиться заборона на "прямий та непрямий" імпорт російського золота та заморожування активів "Ощадбанку". Крім того, обмеження стосуються й низки відомих росіян.