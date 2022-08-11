С бумагой все плохо? Родителям убитых оккупантов присылают извещения на бланках образца СССР

Нехватка бумаги дает о себе знать

Родителям убитых в Украине оккупантов начали приходить извещения о смерти на бланках образца 1974 года.

На это обратила внимание российская журналистка и правозащитница Марина Литвинович, которая отметила, что на бланках имеется упоминание о пенсиях и льготах, гарантируемых законодательством СССР.

"Извещения о смерти, приходящие сейчас родителям погибших солдат, отпечатаны на Гознаке в 1974г, а также являются "документом", дающим право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот, установленных законодательством Союза ССР. То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос — еще или уже?", — написала она.

Как известно проблемы с производством бумаги в россии начались еще в 2020 году, когда из-за пандемии были нарушены цепочки поставок. После начала вторжения в Украину западные страны ввели против россии жесткие санкции, что привело к тому, что предприятия начали испытывать трудности с закупкой иностранной бумаги, а производители с поставками химикатов, запчастей и других расходников. В марте цена на упаковку белой бумаги формата А4 выросла в 10 раз.