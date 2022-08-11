З папером все погано? Батькам убитих окупантів надсилають повідомлення на бланках зразка СРСР

Нестача паперу дається взнаки

Батькам убитих в Україні окупантів почали надходити повідомлення про смерть на бланках зразка 1974 року.

На це звернула увагу російська журналістка та правозахисниця Марина Литвинович, яка зазначила, що на бланках є згадка про пенсії та пільги, які гарантуються законодавством СРСР.

"Повідомлення про смерть, які приходять зараз батькам загиблих солдатів, надруковані на Держзнаку в 1974 р., а також є "документом", що дає право клопотати про призначення пенсій і пільг, встановлених законодавством Союзу РСР. Тобто армія ще живе при СРСР. Тільки ось питання — ще чи вже?", — написала вона.

Як відомо, проблеми з виробництвом паперу в росії почалися ще в 2020 році, коли через пандемію було порушено ланцюжки поставок. Після початку вторгнення в Україну західні країни ввели проти росії жорсткі санкції, що призвело до того, що підприємства почали відчувати труднощі із закупівлею іноземного паперу, а виробники з постачанням хімікатів, запчастин та інших витратних матеріалів. У березні ціна на упаковку білого паперу формату А4 зросла вдесятеро.