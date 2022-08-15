Раскритиковала путина в офисе: россиянка поплатилась за правду об Украине

В качестве аргумента использовался еще и тот факт, что женщина родилась в Узбекистане

С началом российского вторжения в Украину в стране-агрессорке совсем забыли о свободе слова, ведь любые мнения против так называемой "спецоперации", или даже намеки на это, жестко пресекаются силовиками. Так, в Подмосковье работники одной из компаний написали коллективный донос на женщину, осудившую путина за вторжение в другую страну.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", жительница города Пушкино во время неформальных разговоров с коллегами в офисе поднимала тему украинских событий, осуждая действия российских властей. Это послужило причиной того, что сотрудники написали коллективный донос на женщину в МВД.

Вот моменты, которые возмутили коллег Марии (так зовут женщину, выступившую против войны в Украине):

1. Отрицательные высказывания в адрес президента рф и осуждение политического устройства страны.

2. Тот факт, что женщина симпатизирует и сочувствует армии Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

3. Призыв женщины принять участие в митингах против военных действий в Украине после того, как президент рф объявил о так называемой "спецоперации".

4. Распространение фейков о ВС рф: рассказы о якобы зверствах, которые творят военные с детьми и женщинами в Украине и демонстрация видео (иностранных), служащих этому подтверждением.

Кроме того, коллеги женщины решили вынести отдельно тот факт, что она родилась в Узбекистане, а российское гражданство получила всего 5 лет назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что житель российского Тамбова пытался пешком дойти до Украины, чтобы записаться в состав Вооруженных сил Украины. Однако на границе его поймали и решили жестко наказать.