Розкритикувала путіна в офісі: росіянка поплатилася за правду про Україну

Як аргумент використали ще й той факт, що жінка народилася в Узбекистані

З початком російського вторгнення в Україну в країні-агресорці зовсім забули про свободу слова, адже будь-які думки проти так званої "спецоперації", чи навіть натяки на це, жорстко присікаються силовиками. Так, у Підмосков'ї працівники однієї з компаній написали колективний донос на жінку, яка засудила путіна за вторгнення в іншу країну.

Як повідомляє Telegram-канал "Обережно, Москва", мешканка міста Пушкіно під час неформальних розмов з колегами в офісі порушувала тему українських подій, засуджуючи дії російської влади. Це стало причиною того, що співробітники написали колективний донос на жінку в МВС.

Ось моменти, які обурили колег Марії (так звати жінку, яка виступила проти війни в Україні):

1. Негативні висловлювання на адресу президента рф і засудження політичного устрою країни.

2. Той факт, що жінка симпатизує та співчуває армії України та президенту Володимиру Зеленському.

3. Заклик жінки взяти участь у мітингах проти воєнних дій в Україні після того, як президент рф оголосив про так звану "спецоперацію".

4. Поширення фейків про ЗС РФ: розповіді про нібито звірства, які творять військові з дітьми та жінками в Україні та демонстрація відео (закордонних), які слугують цьому підтвердженням.

Крім того, колеги жінки вирішили окремо винести той факт, що вона народилася в Узбекистані, а російське громадянство отримала всього 5 років тому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що житель російського Тамбова намагався пішки дійти до України, аби записатися до складу Збройних сил України. Проте на кордоні його зловили й вирішили жорстко покарати.