Не имеющий аналогов аналог: на российской военной выставке показали робота с AliExpress (видео)

В российском боевом роботе узнаются черты не самых дорогих китайских робопсов

На российской выставке "Армия-2022" представили очередную "не имеющую аналогов" военную разработку, которая представляет собой робопса с гранатометом.

Видео из выставки уже разлетелось по российским СМИ. Сообщается, что робопес на самом деле является боевым беспилотником М-81, который может не только транспортировать оружие, но и даже вести прицельную стрельбу.

Впрочем, создатели очередного "вундерваффе" признали, что робота собирали по китайским технологиям, а его стоимость оценивается в около миллиона рублей (16,4 тысячи долларов).

Тем временем пользователи сети разработка особо не впечатлила, особенно если учесть, что подобных робопсов давно можно приобрести в известном китайском онлайн-магазине AliExpress. При том, судя по форме передней части робота, разработчики даже не стали подбирать себе самую дорогую модель.

О том, что AliExpress является крупнейшим поставщиком передового оборудования для российской армии, известно уже давно. Так на прошлогодней выставке "Армия-2021", одна из авторитетных компаний, которая производит БПЛА, показала мини-дроны "собственной разработки". Впрочем, позже обнаружилось, что на самом деле они являются дешевыми коммерческими дронами китайского производства.