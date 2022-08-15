Аналог, що не має аналогів: на російській військовій виставці показали робота з AliExpress (відео)

У російському бойовому роботі впізнаються риси не найдорожчих китайських робопсів

На російській виставці "Армія-2022" представили чергову "військову розробку, що не має аналогів", яка являє собою робопса з гранатометом.

Відео з виставки вже розлетілося російськими ЗМІ. Повідомляється, що робопес насправді є бойовим безпілотником М-81, який може не лише транспортувати зброю, але навіть вести прицільну стрілянину.

Втім, творці чергового "вундерваффе" визнали, що робота збирали за китайськими технологіями, а його вартість оцінюється близько мільйона рублів (16,4 тисячі доларів).

Тим часом користувачі мережі розробка особливо не вразила, особливо якщо врахувати, що подібних робопсів давно можна придбати у відомому китайському онлайн-магазині AliExpress. До того ж судячи з форми передньої частини робота, розробники навіть не стали підбирати собі найдорожчу модель.

Про те, що AliExpress є найбільшим постачальником передового обладнання для російської армії, відомо вже давно. Так, на торішній виставці "Армія-2021", одна з авторитетних компаній, яка виробляє БПЛА, показала мінідрони "власної розробки". Втім, пізніше виявилося, що насправді є дешевими комерційними дронами китайського виробництва.