Произошло это за недостаточную скорость продвижения

Кровавый российский лидер владимир путин совместно со своим приспешником министром обороны сергеем шойгу вероятно уволили шестерых генералов армии рф, действующей в Украине. Как в своем новом своде сообщила британская разведка, такое решение было принято из-за того, что российские войска, задействованные в так называемой "военной спецоперации", недостаточно быстро продвигались.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter, отметив, что заявления российских официальных лиц на этот счет не соответствуют действительности.

В сообщении отмечается, что 24 августа глава российского оборонного ведомства сергей шойгу сообщил Шанхайской организации сотрудничества, что россия будто бы специально замедлила свои темпы наступлений в Украине, аргументировав эти действия острой потребностью сократить потери среди гражданских украинцев.

"Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление россии застопорилось из-за плохих военных действий рф и ожесточенного сопротивления Украины", — заявили в британском ведомстве.

Согласно данным разведчиков, шойгу и президент путин уволили не менее шести генералов за то, что те недостаточно быстро продвигались по украинским территориям вперед.

Также отмечается, что именно в день выступления шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 "Искандер" ударила по железнодорожной станции в пгт Чаплино, что в Донецкой области, в результате чего, погибли 25 человек, двое из которых — это дети.

"Это подчеркивает готовность россии нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия россии нашла новый источник радиации в Энергодаре, поэтому взялась обстреливать самую мощную теплоэлектростанцию Украины, расположенную неподалеку от ЗАЭС.