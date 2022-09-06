Тайфун в россии: смыло пешеходный мост и проезды в населенные пункты (видео)

Тайфун "Хиннамнор" привел к затоплению многих мест в Приморском крае

Во вторник, 6 сентября, пришедший в Приморский край российской федерации тайфун "Хиннамнор" повлек значительные разрушения. Такую погоду прогнозировали многие специалисты ранее.

По сообщению российского агентства "РИА Новости" были затоплены проезды в несколько населенных пунктов, а в городе Находка подтопило подвал в местном роддоме.

Затопленный подвал полового дома

Кроме того, тайфуном смыло пешеходный мост в Шкотовском районе Приморского края.

Разрушенный мост

По информации синоптиков, в ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. К середине дня дождь лишь усилится и к вечеру ситуация не улучшится.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в течение следующих двух недель в западных и центральных областях ожидаются дожди, другие регионы смогут насладиться теплой погодой.