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Тайфун в россии: смыло пешеходный мост и проезды в населенные пункты (видео)

Автор
Юлия Рейтер
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Автор
Затопление в Приморском крае Новость обновлена 06 сентября 2022, 16:17
Затопление в Приморском крае

Тайфун "Хиннамнор" привел к затоплению многих мест в Приморском крае

Во вторник, 6 сентября, пришедший в Приморский край российской федерации тайфун "Хиннамнор" повлек значительные разрушения. Такую погоду прогнозировали многие специалисты ранее.

По сообщению российского агентства "РИА Новости" были затоплены проезды в несколько населенных пунктов, а в городе Находка подтопило подвал в местном роддоме.

Затопленный подвал полового дома

Кроме того, тайфуном смыло пешеходный мост в Шкотовском районе Приморского края.

Разрушенный мост

По информации синоптиков, в ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. К середине дня дождь лишь усилится и к вечеру ситуация не улучшится.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в течение следующих двух недель в западных и центральных областях ожидаются дожди, другие регионы смогут насладиться теплой погодой.

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#Погода #Росія #Руйнування