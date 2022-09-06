Тайфун в россии: смыло пешеходный мост и проезды в населенные пункты (видео)
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Тайфун "Хиннамнор" привел к затоплению многих мест в Приморском крае
Во вторник, 6 сентября, пришедший в Приморский край российской федерации тайфун "Хиннамнор" повлек значительные разрушения. Такую погоду прогнозировали многие специалисты ранее.
По сообщению российского агентства "РИА Новости" были затоплены проезды в несколько населенных пунктов, а в городе Находка подтопило подвал в местном роддоме.
Кроме того, тайфуном смыло пешеходный мост в Шкотовском районе Приморского края.
По информации синоптиков, в ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. К середине дня дождь лишь усилится и к вечеру ситуация не улучшится.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в течение следующих двух недель в западных и центральных областях ожидаются дожди, другие регионы смогут насладиться теплой погодой.