Тайфун у росії: змило пішохідний міст і проїзди до населених пунктів (відео)

Тайфун "Хіннамнор" призвів до затоплення багатьох місць у Приморському краю

У вівторок, 6 вересня, прийшовший у Приморський край російської федерації тайфун "Хіннамнор" спричинив значні руйнування. Таку погоду прогнозували численні фахівці заздалегідь.

За повідомленням російської агенції "РИА Новости" були затоплені проїзди до декількох населених пунктів, а в місті Находка підтопило підвал у місцевому пологовому будинку.

Затоплений підвал полового будинку

Крім того, тайфуном змило пішохідний міст у Шкотівському районі Приморського краю.

Зруйнований міст

За інформацією синоптиків, найближчим часом на поліпшення погоди чекати не варто. До середини дня дощ лише посилиться і ввечері ситуація не покращає.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, протягом наступних двух тижнів в західних і центральних областях очікуються дощі, інші регіони зможуть насолодитися теплою погодою.