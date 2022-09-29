Родители года: пара россиян держала дочь на цепи в "воспитательных целях"

Всего в семье есть 5 детей

В селе Зеленый Бор в Красноярском крае пьяные родители пристегивали к батарее свою 13-летнюю дочь, называя это "воспитанием". Кроме того, в семье воспитывается еще четверо детей — 11, 12, 14 и 17 лет.

Об этом сообщили в Следственном комитете. Как отмечается, делали родители это потому, что девочка приходила поздно с прогулок.

"Взрослые, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина решили наказать свою дочь-подростка за то, что она приходит домой позже позволенного времени. С "воспитательной целью" они привязывали девочку металлической цепью к трубе. 24 мая отец посадил ребенка на цепь и пристегнул к батарее, а второй раз, 29 мая, уже пьяная мать пристегнула дочь", — говорится в сообщении.

В прокуратуре известно, что семья состоит на внутришкольном профилактическом учете, как пьющая, отец и мать несколько раз привлекались к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Все пятеро детей были изъяты из семьи и отправлены в специальное учреждение. Отца задержали, мать находится под подпиской о невыезде. В отношении обоих родителей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей воспитания несовершеннолетнего отцом).

В Интернете россияне реагировали на данную новость по-разному. Часто встречалось возмущение и шокированность, но не редко можно было заметить и комментарии в поддержку семейной пары, жестоко обошедшейся с ребенком.

Явно ироничный комментарий

Россияне были не удивлены

В комментариях поддержали родителей

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львовской области 71-летний мужчина убил своего знакомого обычной сковородой.