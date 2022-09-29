Батьки року: пара росіян тримала доньку на ланцюгу з "виховною метою"

Усього в родині є 5 дітей

У селі Зелений Бор у Красноярському краї п'яні батьки пристібали до батареї свою 13-річну доньку, називаючи це "вихованням". Крім того, у родині виховується ще четверо дітей — 11, 12, 14 та 17 років.

Про це повідомили у Слідчому комітеті. Як зазначається, робили батьки це через те, що дівчинка приходила пізно з прогулянок.

"Дорослі, 40-річна жінка та 43-річний чоловік вирішили покарати свою доньку-підлітка за те, що вона приходить додому пізніше за дозволений час. З "виховною метою" вони прив'язували дівчинку металевим ланцюгом до труби. 24 травня батько посадив дитину на ланцюг і пристебнув до батареї, а вдруге, 29 травня, вже п'яна мати пристебнула дочку", — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі відомо, що сім'я перебуває на внутрішньошкільному профілактичному обліку, як п'юща, батько й мати кілька разів притягувалися до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Усіх п'ятеро дітей наразі було вилучено з родини і відправлено в спеціальний заклад. Батька затримали, мати знаходиться під підпискою про невиїзд. Відносно обох батьків порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 127 КК РФ (незаконне позбавлення людини волі) та ст. 156 КК РФ (неналежне виконання обов'язків виховання неповнолітнього батьком).

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