Смертельный удар сковородой: под Львовом мужчина убил знакомого присоблением для приготовления яичницы

Злоумышленнику "светит" до 15 лет за решеткой

Во Львовской области, где жители были недавно потрясены несколькими смертельными ДТП, произошло убийство на бытовой почве, в ходе которого использовалась обычная сковорода.

Об инциденте рассказали в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

Согласно сведениями правоохранителей, в Стрыйском районе двое мужчин не самого молодого возраста распивали спиртные напитки и, очевидно, обсуждали недавние политические события в стране и за рубежом (популярная тема для подобных разговоров).

При этом в ходе возникшего спора 71-летний житель города Жидачев нанес своему 64-летнему знакомому несколько ударов сковородкой с такой силой, что от полученных травм тот упал на пол гаража и скончался через несколько часов.

После избиения злоумышленник заснул в гараже, не обращая внимания на состояния здоровья своего оппонента.

Задержание подозреваемого

На следующий день полицейские задержали причастного к убийству на месте происшествия и изъяли у него вещественное доказательство в виде сковороды.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что накануне сообщалось об убийстве в Славянске: там мужчина заподозрил знакомого в "приставаниях" к своей жене в общественному месте и убил его кухонным ножом.