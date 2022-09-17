Убил мужчину топором, а его жене хотел вырвать глаз: в Донецкой области "визит" соседа завершился трагедией для супругов

Житель Славянска пришел с топором в руках к соседям, чтобы узнать, что делает его бывшая супруга

Несмотря на близость к зоне активных боевых действий, в прифронтовых городах Донбасса продолжается бурлить "обычная" жизнь со всеми ее проявлениями – как приятными, так и не очень.

Так, на текущей неделе на восемь лет за решеткой был осужден житель города Славянска, которого признали виновным в совершении умышленного убийства и нанесении легких телесных повреждений, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Отмечается, что в ходе слушаний дела в суде прокуроры доказали, что осенью прошлого года житель Славянска пришел с топором в руках в дом своего соседа, чтобы узнать, что делает его бывшая жена.

Во время выяснения отношений между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина дома и его жену, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, топором по голове, а когда женщина упала на пол, пытался лишить ее глаза.

Орудие убийства

От полученной открытой черепно-мозговой травмы 37-летний пострадавший скончался на месте, а 35-летняя женщина с сотрясением головного мозга и рублеными ранами головы попала в больницу.

По приговору суда ближайшие 8 лет своей жизни мужчина проведет за решеткой.

Напомним, что на завершающейся неделе не менее вопиющий инцидент произошел в Одесской области, где мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.