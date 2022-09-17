Убив чоловіка сокирою, а його дружині хотів вирвати око: на Донеччині "візит" сусіда завершився трагедією для подружжя

Житель Слов’янська прийшов із сокирою в руках до сусідів, щоб дізнатися, що робить його колишня дружина

Незважаючи на близькість до зони активних бойових дій, у прифронтових містах Донбасу продовжується вирувати "звичайне" життя з усіма її проявами – як приємними, так і не дуже.

Так, цього тижня на вісім років за ґратами було засуджено мешканця міста Слов’янська, якого визнали винним у скоєнні умисного вбивства та нанесенні легких тілесних ушкоджень, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Зазначається, що під час слухань справи в суді прокурори довели, що восени минулого року мешканець Слов’янська прийшов із сокирою в руках до будинку свого сусіда, щоб дізнатися, що робить його колишня дружина.

Під час з’ясування стосунків між чоловіками виникла сварка, у ході якої гість кілька разів ударив господаря будинку та його дружину, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, сокирою по голові, а коли жінка впала на підлогу, намагався позбавити її ока.

Зброя вбивства

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми 37-річний потерпілий помер на місці, а 35-річна жінка зі струсом головного мозку та рубаними ранами голови потрапила до лікарні.

За вироком суду найближчі 8 років свого життя чоловік проведе за ґратами.

Нагадаємо, що нещодавно не менш кричущий інцидент стався в Одеській області, де чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати.