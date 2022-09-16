"Забув", що вбив: на Одещині чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати

За скоєне зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення

На Одещині, де нещодавно між чоловіками сталися "розбірки" через борг у 500 гривень, трапилася нова НП: на лінію "102" зателефонував місцевий житель і повідомив, що виявив удома громадянську дружину без ознак життя.

Про це повідомили в обласному відділенні Нацполіції.

Виїхавши за вказаною адресою, правоохоронці застали нетверезого 46-річного господаря в закривавленому одязі та 55-річну господарку з множинними ножовими пораненнями. Чоловік запевняв, що після сімейного гуляння ліг спати і не підозрює, що сталося з його громадянською дружиною. Але незабаром правоохоронці встановили, що до смерті жінки причетний саме він.

Допит зловмисника

Виявилося, що в ході спільного вживання алкогольних напоїв між "подружжям" вибухнула сварка, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці 17 ударів по всьому тілу.

Ніж, яким завдавалися удари

Щоб приховати сліди злочину, він перетягнув її у ванну, змив сліди крові з ножа та підлоги і ліг спати. А прокинувшись, зателефонував до поліції.

Повідомляється, що поліцейські вилучили докази та направили їх на експертизу. Самого фігуранта справи помістили під варту. За навмисне вбивство зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Розповідь правоохоронців про те, що сталося

Нагадаємо, що ще один кривавий інцидент стався у Запоріжжі: там чоловік зарубав сокирою одразу трьох людей.