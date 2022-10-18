путин введет военное положение? Российских сенаторов созывают на необычное заседание

Не исключено, что темой заседания будет введение военного положения

Российские сенаторы получили SMS-сообщения о том, что заседание Совета федерации (верхней палаты парламента рф) 19 октября продолжится и после перерыва.

Как сообщает издание Верстка, сенаторы сообщили, что не помнят, чтобы такое вообще когда-либо случалось. Отмечается, что обычно заседание проходит с 10 до 15 часов, однако в этот раз оно должно продолжится после 17-ти.

При этом сенаторам не сообщили, что именно будет обсуждаться на заседании.

Вместе с тем источники издания допустили, что повестка может быть связана с заседанием Совбеза и докладом его зампреда дмитрия медведева. При этом не исключено, что речь пойдет об объявлении военного положения или о кадровых перестановках в правительстве.

Также отмечается, что во время заседания Совбеза должны рассмотреть вопрос "регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности".

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появилась информация, что российский министр обороны сергей шойгу может уйти в отставку из-за провалов в Украине. На его место рассматривают бывшего охранника путина и губернатора Тульской области александра дюмина.