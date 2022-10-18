путін введе воєнний стан? Російських сенаторів скликають на незвичайне засідання

Не виключено, що темою засідання буде запровадження воєнного стану

Російські сенатори отримали SMS-повідомлення про те, що засідання Ради федерації (верхньої палати парламенту росії) 19 жовтня продовжиться і після перерви.

Як повідомляє видання Верстка, сенатори повідомили, що не пам’ятають, щоб таке взагалі колись траплялося. Зазначається, що зазвичай засідання відбувається з 10 до 15 години, проте цього разу воно має продовжитися після 17-ї.

При цьому сенаторам не повідомили, що саме обговорюватиметься на засіданні.

Водночас джерела видання припустили, що повістка може бути пов’язана із засіданням Радбезу та доповіддю його заступника голови дмитра медведєва. При цьому не виключено, що йтиметься про оголошення воєнного стану або про кадрові перестановки в уряді.

Також наголошується, що під час засідання Ради безпеки мають розглянути питання "регулювання міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності".

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що російський міністр оборони сергій шойгу може піти у відставку через провали в Україні. На його місце розглядають колишнього охоронця путіна та губернатора Тульської області олександра дюміна.