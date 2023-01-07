"Превратятся в тыкву": в россии испугались отключения всех iPhone на территории страны

Пропагандисты традиционно переводят стрелки на США

В россии опасаются, что все смартфоны на платформах iOS и Android после новогодних праздников перестанут работать.

Как заявила российская топ-пропагандистка, генеральный директор Russia Today маргарита симоньян, многие пользователи iPhone начали создавать резервные копии данных.

"В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву", — написала она в своем Telegram-канале.

Комментируя это заявление глава InfoWatch Наталья Касперская заявила, что такая участь может постичь не только владельцев iPhone, но и пользователей Android.

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории российской федерации гипотетически могут быть выключены", — сказала она и добавила, что это часть "глобальной кибервойны".

Пользователи сети восприняли ситуацию с юмором, а также предположили, что если кто-то и будет отключать западное оборудование на территории россии, то это будет Касперская и ее компания.

Как сообщалось ранее, журналисты представились кремлевскими пропагандистами и предложили российским блогерам снять платные ролики с абсолютно абсурдными утверждениями. Например, о том, что российский диктатор владимир путин купается в крови оленей.