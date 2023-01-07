"Перетворяться на гарбуз": у росії злякалися відключення всіх iPhone на території країни

Пропагандисти традиційно переводять стрілки на США

У росії побоюються, що всі смартфони на платформах iOS та Android після новорічних свят перестануть працювати.

Як заявила російська топпропагандистка, генеральний директор Russia Today маргарита симоньян, багато користувачів iPhone почали створювати резервні копії даних.

"У московських вітальнях обговорюють, що після свят айфони перетворяться на гарбуз", — написала вона у своєму Telegram-каналі.

Коментуючи цю заяву, глава InfoWatch Наталія Касперська заявила, що така доля може осягнути не тільки власників iPhone, але і користувачів Android.

"Нам можуть відключити не тільки айфони, нам можуть відключити все, що працює на Android. Ви так не радійте! Усі смартфони на території російської федерації гіпотетично можуть бути вимкнені", — сказала вона і додала, що це частина "глобальної кібервійни".

Користувачі мережі сприйняли ситуацію з гумором, а також припустили, що якщо хтось і відключатиме західне обладнання на території росії, то це буде Касперська та її компанія.

Як повідомлялося раніше, журналісти представилися кремлівськими пропагандистами та запропонували російським блогерам зняти платні ролики з абсолютно абсурдними твердженнями. Наприклад, про те, що російський диктатор володимир путін купається в крові оленів.