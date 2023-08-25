россияне достают купальники

Жители россии в 2023 году страдают не только от постоянных взрывов и пожаров, но и от погоды. На этот раз стихия налетела на город Владивосток и практически превратила его в Атлантиду.

Так, по данным российских пропагандистов, циклон всего за несколько часов принёс в город почти половину месячной нормы осадков и "изменили Владивосток до неузнаваемости". Теперь россияне прямо в своем центре города могут наблюдать водовороты, водопады и подземные ключи. Автомобильны дороги населенного пункта превратились в реки с мощным течением. Например, как можно увидеть на видео с места событий, на одной из таких улиц течение затащило жителя рф прямо под автомобиль.

"По городу передвигаться просто опасно", — пишут российские паблики.

Сообщается, что россиянам приходится по городу почти по пояс в воде, а автомобили с трудом ездят по дорогам. Кто-то выбирает средством передвижения велосипеды, а кто-то продвигается сквозь волны на своих двоих, но одев на себя купальный костюм.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Воронежской области вспыхнул масштабный пожар. Кадры огромного красного столба дыма с места события наталкивают на мысль, буд-то из российского города выходят демоны.