Водоспади, "гейзери" та водоверті: у російському Владивостоці погода проводить "СВО" (відео)

росіяни дістають купальники

Жителі росії у 2023 році страждають не лише від постійних вибухів та пожеж, а й від погоди. На цей раз стихія налетіла на місто Владивосток і практично перетворила його на Атлантиду.

Так, за даними російських пропагандистів, циклон лише за кілька годин приніс до міста майже половину місячної норми опадів та "змінив Владивосток до невпізнання". Тепер росіяни прямо у своєму центрі міста можуть спостерігати вири, водоспади та підземні ключі. Автомобільні дороги населеного пункту перетворилися на річки з потужним плином. Наприклад, як можна побачити на відео з місця подій, на одній з таких вулиць течія затягнула жителя росії прямо під автомобіль.

"Містом пересуватися просто небезпечно", — пишуть російські пабліки.

Повідомляється, що росіянам доводиться містом майже по пояс у воді, а автомобілі важко їздять дорогами. Хтось вибирає засобом пересування велосипеди, а хтось просувається крізь хвилі на своїх двох, але одягнувши купальний костюм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Воронезькій області спалахнула масштабна пожежа. Кадри величезного червоного стовпа диму з місця події наштовхують на думку, що з російського міста виходять демони.