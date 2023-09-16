россия тратит на войну против Украины больше, чем может себе позволить: названы огромные цифры

Только военной техники россия потеряла на сумму в 34 миллиарда

Расходы российского бюджета на войну против Украины за первые шесть месяцев 2023 года составили столько, сколько там планировали потратить на эти цели за весь год.

Как информирует Forbes, один день войны россии обходится в 300 миллионов долларов, а за период с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2023 года на эти цели было выделено 167,3 млрд долларов.

При этом оценка включает в себя только военные расходы, но не учитывает экономические убытки и расходы на нужды обороны не связанные с войной.

"Только за первые шесть месяцев 2023 года россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете рф на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей", — говорится в сообщении.

Основные статьи расходов за 18 месяцев войны составили:

обеспечение военных действий — 51,3 млрд долларов;

зарплаты военным — 35,1 млрд долларов;

компенсации семьям погибших и раненых — 25,6 и 21 млрд соответственно;

Согласно подсчетам издания, в расходы также включена стоимость потерянной техники — 34 миллиарда долларов.

При этом, согласно информации Moscow Times лишь с 1 января по 19 апреля из российского бюджета было потрачено 125,2 миллиарда долларов при доходе бюджета в 66,7 миллиарда.

По словам аналитиков, чтобы не увеличивать дыру в бюджете россия должна тратить менее 29,6 миллиарда в месяц, однако это невозможно из-за постоянного роста расходов на войну. Стоит отметить, что в бюджете на 2023 год на нужды войны заложено 123,5 миллиарда долларов из 322,6 миллиарда бюджета россии, то есть почти треть всех расходов страны выделено на убийство украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный российский олигарх и владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев "поможет" отстраивать Украину после завершения полномасштабной войны.