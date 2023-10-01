В москве боец разговаривал на украинском на посту и теперь пойдет под суд: подробности
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Мужчину могут арестовать
В россии использование украинского языка могут признать хулиганством. Именно по этой статье будут судить москвича, который просто разговаривал по телефону.
Об этом пишет популярный российский Telegram-канал Baza. По данным авторов поста, "инцидент" произошел в столице страны-агрессора. Там "командир роты противодействия беспилотникам" написал заявление в полицию на сотрудника охраны на транспорте, который стоял на боевом посту. Дело в том, что заявитель услышал, как тот говорил по телефону на иностранном языке.
"Вслушавшись, командир узнал в нём украинский и поспешил пожаловаться в полицию", — говорится в посте.
"Нарушителем" незамедлительно занялись местные полицейские и спустя короткое время вышли на след некого 24-летнего Владислава Р. из подмосковного Дедовска.
"В качестве наказания на него оформили административный протокол за мелкое хулиганство, мужчине грозит штраф или административный арест на 15 суток", — пишут авторы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в россии молодого человека оштрафовали за сон. Ему приснился Зеленский, а он об этом рассказал в социальных сетях.