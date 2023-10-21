Скандал мирового масштаба. СМИ пишут, что владельцем Forbes стал россиянин — в Украине уже отреагировали

Сам бизнесмен слухи отрицает

Российский олигарх Магомед Мусаев, которого считают связанным с российской верхушкой, заявил, что смогу купить глобальный медиаконгломерат Forbes.

Как информирует The Washington Post, журналисты смогли получить доступ к нескольким аудиозаписям с личной вечеринки, на которой бизнесмен заявил, что стал конечным владельцем издания.

"Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ дает доступ к кому угодно", — объяснил Мусаев на одной из записей.

Согласно официальной документации сделка была заключена на американского стартапера Остина Рассела, который заплатил 800 миллионов долларов за контрольный пакет акций.

Издание принадлежало гонконгской компании Integrated Whale Media Investments (IWMI), которая купила Forbes Media у семьи Форбсов в 2014 году.

Мусаев является директором венчурного фонда Global Venture Alliance, а с 2018 также является владельцем российского подразделения Forbes. При этом западные СМИ и ранее писали о том, что олигарх привлек Рассела для покупки издания, однако тогда его не называли новым владельцем.

О деталях покупки также не знают и в российском Forbes. Журналисты запросили комментарий у Мусаева, однако тот назвал информацию "абсолютной чушью".

Вместе с тем украинский блогер и телеведущий Антон Швец заявил, что есть основания полагать, что такая сделка действительно не является слухом поскольку к ней было много вопросов у Минфина США.

Вместе с тем главный редактор украинского Forbes Борис Давиденко призывает не торопиться с выводами, поскольку ему самому об этом ничего не известно.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ранее расспросил экономических экспертов, которые рассказали, могут ли российские олигархи хотя бы в теории пойти против путина