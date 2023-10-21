Скандал світового масштабу. ЗМІ пишуть, що власником Forbes став росіянин — в Україні вже відреагували

Сам бізнесмен чутки заперечує

Російський олігарх Магомед Мусаєв, якого вважають пов’язаним із російською верхівкою, заявив, що зміг купити глобальний медіаконгломерат Forbes.

Як інформує The Washington Post, журналісти змогли отримати доступ до кількох аудіозаписів з особистої вечірки, де бізнесмен заявив, що став кінцевим власником видання.

"Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дає доступ до будь-кого", — пояснив Мусаєв на одному із записів.

Згідно з офіційною документацією, угоду було укладено на американського стартапера Остіна Рассела, який заплатив 800 мільйонів доларів за контрольний пакет акцій.

Видання належало гонконзькій компанії Integrated Whale Media Investments (IWMI), яка купила Forbes Media у родини Форбсів у 2014 році.

Мусаєв є директором венчурного фонду Global Venture Alliance, а з 2018 року також є власником російського підрозділу Forbes. При цьому західні ЗМІ й раніше писали про те, що олігарх залучив Рассела для придбання видання, проте його тоді не називали новим власником.

Про деталі покупки також не знають і в Forbes. Журналісти запросили коментар у Мусаєва, проте той назвав інформацію "абсолютною нісенітницею".

Водночас український блогер і телеведучий Антон Швець заявив, що є підстави вважати, що така угода справді не є слухом, оскільки до неї було багато питань у Мінфіну США.

Водночас головний редактор українського Forbes Борис Давиденко закликає не поспішати з висновками, оскільки йому самому про це нічого не відомо.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше розпитав економічних експертів, які розповіли, чи можуть російські олігархи хоча б теоретично піти проти путіна.