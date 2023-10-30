В россии сделали подарок беглому экс-нардепу Мураеву
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Экс-нардеп, по данным СМИ, живет в Австрии
Бывший украинский народный депутат Евгений Мураев был исключен из российского санкционного списка, в который он попал еще в 2018 году.
Как сообщают российские СМИ, соответствующее постановление было подписано российским премьер-министром михаилом мишустиным и обнародовано 30 октября на портале правовой информации.
Отметим, что в санкционный список Мураев попал в 26 декабря 2018 года вместе с рядом других депутатов Верховной Рады, предпринимателей и юридических лиц. Эти санкции были "ответом" россиян на введение Украиной ограничительных мер против ряда российских граждан.
Стоит отметить, что перед началом вторжения, когда в СМИ попала информация о планах кремля, Мураева называли потенциальным кандидатом на должность марионеточного "президента" Украины, в случае если бы оккупанты достигли успеха.
После начала вторжения Мураев сбежал за границу и по данным СМИ проживает в австрийской Вене, а его партия "Наши" попала в Украине под запрет вместе с рядом других пророссийских политических организаций.
25 июля 2023 года СБУ объявила о подозрении в подрывной деятельности. Таким образом ему может грозить до 15 лет лишения свободы.