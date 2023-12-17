В Белгородской области опять паника из-за "диверсантов": в "Свободе России" раскрыли детали

Два села остались без света

В российской Белгородской области опять неспокойно, поскольку на границе с Украиной вновь произошла непонятная перестрелка, вследствие чего некоторые населенные пункты остались без электричества.

Как информирует пресс-служба ГУР, там могут подтвердить информацию из российских источников о том, что произошло столкновение у населенного пункта Теребрено, что на границе с Сумской областью.

"В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия была захвачена врасплох, а потому ответила паническим артиллерийским огнем по окружающим селам.

Согласно сообщениям из белгородских каналов, в Теребрено и Староселье отсутствует свет и мобильная связь, также артиллерийским огнем было повреждено три дома и перебиты столбы ЛЭП и газопровод.

Больше ясности внесли в Легионе "Свобода России", где напомнили путинским пропагандистам, что являются российскими добровольцами, а не "украинской ДРГ", а также сообщили о том, что оставили взрывные "сюрпризы" для военных инженеров.

"Сегодня, 17 декабря штурмовые отряды Легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку уже знакомого нам Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись. Фото/видео будет позже, как переведем дух", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Одну из них 17 декабря успешно выбили за линию государственной границы.