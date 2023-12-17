У Бєлгородській області знову паніка через "диверсантів": у "Свободі Росії" розкрили деталі

Два села залишилися без світла

У російській Бєлгородській області знову неспокійно, оскільки на кордоні з Україною знову сталася незрозуміла стрілянина, внаслідок чого деякі населені пункти залишилися без електрики.

Як інформує пресслужба ГУР, там можуть підтвердити інформацію з російських джерел про те, що сталося зіткнення біля населеного пункту Теребрено, що на кордоні із Сумською областю.

"Внаслідок атаки, яку вчинили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армія була захоплена зненацька, а тому відповіла панічним артилерійським вогнем навколишніми селами.

Згідно з повідомленнями з бєлгородських каналів, у Теребрено та Старосіллі відсутній світло та мобільний зв’язок, також артилерійським вогнем було пошкоджено три будинки та перебито стовпи ЛЕП та газопровід.

Більше ясності внесли в Легіоні "Свобода Росії", де нагадали путінським пропагандистам, що є російськими добровольцями, а не "українською ДРГ", а також повідомили, що залишили вибухові "сюрпризи" для військових інженерів.

"Сьогодні, 17 грудня штурмові загони Легіону "Свобода Росії" зайшли до Бєлгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік вже знайомого нам Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Фото/відео буде пізніше, як переведемо дух", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Одну з них 17 грудня успішно вибили за лінію державного кордону.