Соответствующий документ уже был подписан

Рождество и новогодняя ночь в Москве в этом году пройдут без салютов. На предстоящие праздники их использовать в столице РФ запретили.

Соответствующий документ был подписан заместителем начальника столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кириллом Малышкиным. Об этом пишет паблик "Крымский ветер" в Telegram.

"Сообщаю, что планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова города Москвы проведение фейерверочных показов в городе Москве не предусмотрено", — говорится в документе.

В то же время паблик Mash в Telegram пишет, что фейерверки также отменили в 20 регионах России. А сделано это было с целью якобы сэкономить бюджетные деньги, чтобы отправить их российским оккупантам, воюющим в Украине, а также купить для их детей подарки.

"Ежегодного тыдыщ после боя курантов не будет в Курганской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской областях и Ставропольском крае. А также в КБР, Башкортостане, Коми, ХМАО, Краснодарском и Пермском крае", — отметили в паблике.

При этом Mash также пишет, что в каждом регионе по-своему решили проблему с салютами. Некоторые ввели запрет на продажу пиротехники в общественных местах, а некоторые совсем отказались от запусков фейерверков.

При этом, российские пропагандисты не стали упоминать тот момент, что в РФ нередко "заглядывают" неизвестные беспилотники, которые наводят шум и устаивают свои "салюты" в разных регионах страны, включая и Москву тоже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 декабря в России произошла очередная атака дронов. Беспилотники заметили над Брянской и Калужской областью. В Минобороны РФ отчитались, что летательные аппараты якобы удалось успешно сбить, а разрушений и пострадавших нет.