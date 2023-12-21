У Москві скасували салют на Новий рік, а в мережі назвали смішну причину

Відповідний документ уже було підписано

Різдво та новорічна ніч у Москві цього року пройдуть без салютів. На майбутні свята їх використати у столиці РФ заборонили.

Відповідний документ було підписано заступником начальника столичного департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирилом Малишкіним. Про це пише паблік "Кримський вітер" у Telegram.

"Повідомляю, що планом основних заходів зустрічі Нового 2024 року та святкування Різдва Христового міста Москви проведення феєрверкових показів у місті Москві не передбачено", — йдеться у документі.

Водночас паблік Mash у Telegram пише, що феєрверки також скасували у 20 регіонах Росії. А зроблено це було з метою нібито заощадити бюджетні гроші, щоб відправити їх російським окупантам, що воюють в Україні, а також купити подарункам для їхніх дітей.

"Щорічного тидищ після бою курантів не буде в Курганській, Вологодській, Мурманській, Рязанській, Архангельській, Псковській, Калінінградській, Брянській, Орловській, Курській, Липецькій, Білгородській, Саратовській, Новгородській, Нижньогородській, Ростовській областях і Ставропольському краї. Башкортостані, Комі, ХМАО, Краснодарському та Пермському краї", — зазначили в пабліку.

Mash також пише, що в кожному регіоні по-своєму вирішили проблему з салютами. Дехто запровадив заборону на продаж піротехніки в громадських місцях, а дехто зовсім відмовився від запусків феєрверків.

При цьому російські пропагандисти не стали згадувати той момент, що у РФ нерідко "заглядають" невідомі безпілотники, які наводять шум і влаштовують свої "салюти" в різних регіонах країни, включаючи й Москву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 грудня в Росії відбулася чергова атака дронів. Безпілотники помітили над Брянською та Калузькою областю. У Міноборони РФ відзвітували, що літальні апарати нібито вдалося успішно збити, а руйнувань та постраждалих немає.