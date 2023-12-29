В Белгороде "вечерняя дискотека": есть жертвы, власти заявляют о работе ПВО (видео)

Россиянам не так весело, как во время ударов по Украине

Вечер 29 декабря выдался беспокойным для Белгорода, около 22 часов жители услышали мощные взрывы, а власти заявляют о работе ПВО. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местные паблики пишут, что прогремело около 20 "хлопков". Они были очень сильными, ударной волной повыбивало окна, в машинах сработала сигнализация. Во время взрывов россияне паниковали и кричали, один из них так выразил свои впечатления: "Е**ть бомбят, у меня перепонки сейчас лопнут просто".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Паблики публикуют обломки, которые, как утверждается, жители Белгорода и области находят на улице, один из них повредил автомобиль местного жителя. Пишут, что после обстрела на нескольких улицах города отключилось водоснабжение.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался в сети новым достижением своих военных, которые якобы "ослепили" ВСУ, поразив точным залпом вышку ретранслятора". Однако эта вышка находилась в Белгородской области.