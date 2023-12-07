"Бей своих...": Кадыров похвастался ударом по территории России, в сети истерика

С кем воевали эти "кадыровцы" пока неизвестно

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался в сети новым достижением своих военных, которые "ослепили" ВСУ. Правда в сети отметили один важный нюанс.

Так, по словам Кадырова, бойцы его спецназа совместно с подразделением Минобороны РФ "лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора". Свои слова террорист подкрепил видео, которое действительно подтверждает удар. Однако есть одно "но". Дело в том, что вышка эта находилась в Белгородской области России.

Стоит отметить, что "успех" кадыровцев случился еще несколько дней назад, но данную деталь заметили только сегодня. С этого момента в сети неистово насмехаются с нового фейла Кадырова.

Напомним, ранее мы писали о том, что В сети завирусилось видео оккупанта с неожиданной концовкой. На нем один из оккупантов говорит, что возвращается с боевого задания. Спич солдата противника был полон бахвальства, а закончить он его решил инструкцией от своего наставника — бывшего командира. Однако сразу после слов от старшего оккупанта Дмитриевича "Чтобы выжить на войне…" произошел неожиданный сюжетный поворот.