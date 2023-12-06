"Чтобы выжить на войне, надо..." В сети завирусилось видео оккупанта с неожиданной концовкой

Видео уже своеобразным мемом

ВСУ "забанили" очередного российского "тиктокера". Захватчик из армии России решил посреди поля боя похвастаться, как он умеет выживать на войне, но его видео закончилось весьма иронично.

Прямо сейчас данный видеоролик вирусится в сети. На нем один из оккупантов говорит, что возвращается с боевого задания. Спич солдата противника был полон бахвальства, а закончить он его решил инструкцией от своего наставника — бывшего командира. Однако сразу после слов от старшего оккупанта Дмитриевича "Чтобы выжить на войне…" произошел, вероятно, смертельный "сюжетный поворот".

Внимание! Видео 18+.

Стоит отметить, что видео за короткий промежуток времени стало уже своеобразным мемом. Многие пользователи соцсети наполнили комментарии под ним ироничными сообщениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети в очередной раз высмеяли "тик-ток бойцов" кадырова.

Также мы сообщали о том, что ВСУ нанесли мощный удар по "кадыровскому голливуду": в ходе боев на Херсонщине украинские бойцы уничтожили бронеавтомобиль "Ахмат", который был предназначен специально для "тик-ток войск" Рамзана Кадырова.