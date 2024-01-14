Должен был отсидеть 12 лет за взятки: бывший мэр Владивостока отправился воевать против Украины

В сети сомневаются, что чиновник попадет на передовую

Россияне продолжают отправлять на фронт заключенных, среди которых встречаются и весьма крупные чиновники. Так появилась информация, что осужденный на 12 лет за коррупцию бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк решил рискнуть жизнью, чтобы не отбывать наказание.

Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на заявление адвоката чиновника Александра Китаева, Гуменюк заключил контракт с российским Минобороны и теперь отправится на фронт.

По его словам, бывший мэр Владивостока должен был 22 декабря 2023 года явиться в воинскую часть по предписанию.

"Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", — добавил Китаев, но отметил, что у него нет информации о том, где сейчас находится его клиент.

Гуменюк исполнял обязанности мэра с 2018 года, а потом официально занимал этот пост с 2019 по 2021 годы. 18 января 2023 суд признал его виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. (около 16 млн гривен) и был отправлен за решетку на 16,5 лет, однако позже его приговор смягчили до 12 лет. Таким образом в тюрьме чиновник пробыл меньше года.

Пользователи сети же усомнились в том, что Гуменюк попадет на передовую.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Украине был уничтожен соратник российского идеолога неонацизма Максима Марцинкевича ("Тесак") Максим Аристархов. В России ему тоже был положен огромный срок, но ему удалось выйти на свободу через мобилизацию.