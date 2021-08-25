В Беларусь перестали ввозить украинское пиво, шоколадки и туалетную бумагу: названа причина

Украинским производителям перестали выдавать "одноразовые лицензии"

В Беларуси с прилавков магазинов начало исчезать пиво украинского производства, а продавцы говорят, что новых партий пока завозить не будут. Кроме того, Беларусь фактически запретила ввоз сладостей и соков из Украины.

Об этом в комментарии "Еврорадио" рассказал представитель одной из крупных компаний-импортеров.

По его словам, ввоз украинского пива в Беларусь запретили из-за того, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) официально перестало выдавать лицензии на ввоз.

"Закрыли все марки пива — "Черниговское", "Запорожское" и так далее. Насколько я понял, это было обосновано тем, что у нас своя пивная отрасль довольно развита и пива "для себя" достаточно", — рассказал региональный руководитель компании.

При этом на белорусских бизнесменах, отмечает мужчина, это очень негативно сказалось, потому что объем пива украинского производства был довольно значительным и широко представленным в Беларуси. В частности, что касается фирмы "Оболонь".

В самой компании "Оболонь" говорят, что импорт отдельных товаров в Беларусь сейчас может осуществляться по разовым лицензиям. Для этого нужно обращаться в "Белгоспищепром", а при их положительном ответе уже в МАРТ, однако по факту лицензий так никто из обратившихся не получал.

Таким образом, говорит импортер, Беларусь фактически ввела запрет на ввоз украинской продукции. И от этого страдают как украинские производители, так и белорусские партнеры, которые на данный момент лишились работы.

Также в перечень "запрещенных" в Беларуси украинских товаров попали кондитерские, бумажные, картонные изделия. Они также не смогли пройти "индивидуальное лицензирование".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь ограничила экспорт из Украины и рассказала, какие меры стоит предпринять нашей стране для возвращения режима свободной торговли.