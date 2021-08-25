В Білорусь перестали ввозити українське пиво, шоколадки і туалетний папір: названа причина

Українським виробникам перестали видавати "одноразові ліцензії"

У Білорусі з прилавків магазинів почало зникати пиво українського виробництва, а продавці кажуть, що нових партій поки завозити не будуть. Крім того, Білорусь фактично заборонила ввезення солодощів і соків з України.

Про це в коментарі "Єврорадіо" розповів представник однієї з великих компаній-імпортерів.

За його словами, ввезення українського пива в Білорусь заборонили через те, що Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) офіційно перестало видавати ліцензії на ввезення.

"Закрили всі марки пива — "Чернігівське", "Запорізьке" і так далі. Наскільки я зрозумів, це було обумовлено тим, що у нас своя пивна галузь досить розвинена і пива "для себе" досить", — розповів регіональний керівник компанії.

При цьому на білоруських бізнесменів, зазначає чоловік, це дуже негативно позначилося, бо обсяг пива українського виробництва був досить значним і широко представленим у Білорусі. Зокрема, що стосується фірми "Оболонь".

У самій компанії "Оболонь" кажуть, що імпорт окремих товарів до Білорусі зараз може здійснюватися за разовими ліцензіями. Для цього потрібно звертатися в "Белгоспищепром", а при їх позитивній відповіді вже в МАРТ, однак по факту ліцензій з-поміж тих, хто звертався, так ніхто і не отримував.

Таким чином, говорить імпортер, Білорусь фактично ввела заборону на ввезення української продукції. І від цього страждають як українські виробники, так і білоруські партнери, які на даний момент втратили роботу.

Також до переліку "заборонених" в Білорусі українських товарів потрапили кондитерські, паперові, картонні вироби. Вони не змогли пройти "індивідуальне ліцензування".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Білорусь обмежила експорт з України та розповіла, які заходи варто вжити нашій країні для повернення режиму вільної торгівлі.