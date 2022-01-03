Россияне попали в жесткую аварию в Беларуси, есть жертвы и много пострадавших (фото, видео)
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Среди пострадавших есть дети
В России туристический автобус "Скания" попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Рено". В результате мощного удара пассажирский автобус вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, происшествие произошло на 119-м километре трассы М8 в Витебской области.
Согласно указанной информации, известно, что на момент аварии в автобусе, который ехал на экскурсию, находились 42 пассажира, 40 из них — это граждане Российской Федерации, среди них были и дети.
Также отмечается, что в результате ДТП смертельные травмы получил водитель легковушки — мужчина скончался прямо на месте происшествия. Еще несколько пассажиров туристического автобуса были травмированы. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в ближайшую больницу. Среди пострадавших – четверо детей.
Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранительные органы.
Ранее "Телеграф" сообщал об еще одной ужасной аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла в России: транспортное средство с десятками человек в салоне на скорости протаранило металлическое ограждение и съехало с горы во двор многоэтажного дома.
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