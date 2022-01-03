Укр

Россияне попали в жесткую аварию в Беларуси, есть жертвы и много пострадавших (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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На трассе опрокинулся пассажирский автобус с гражданами РФ Новость обновлена 03 января 2022, 17:22
На трассе опрокинулся пассажирский автобус с гражданами РФ

Среди пострадавших есть дети

В России туристический автобус "Скания" попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем "Рено". В результате мощного удара пассажирский автобус вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, происшествие произошло на 119-м километре трассы М8 в Витебской области.

Карта с отметкой, где произошло происшествие
Карта с отметкой, где произошло происшествие

Согласно указанной информации, известно, что на момент аварии в автобусе, который ехал на экскурсию, находились 42 пассажира, 40 из них — это граждане Российской Федерации, среди них были и дети.

Также отмечается, что в результате ДТП смертельные травмы получил водитель легковушки — мужчина скончался прямо на месте происшествия. Еще несколько пассажиров туристического автобуса были травмированы. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в ближайшую больницу. Среди пострадавших – четверо детей.

Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранительные органы.

ДТП в Беларуси
Ужасная авария с участием туристического автобуса

Ранее "Телеграф" сообщал об еще одной ужасной аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла в России: транспортное средство с десятками человек в салоне на скорости протаранило металлическое ограждение и съехало с горы во двор многоэтажного дома.

Теги:
#ДТП #Россия #Беларусь #Авария
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