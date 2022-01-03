Росіяни потрапили в жорстку аварію в Білорусі, є жертви та багато постраждалих (фото, відео)

Серед постраждалих є діти

У Росії туристичний автобус "Сканія" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, зіштовхнувшись з автомобілем "Рено". В результаті потужного удару пасажирський автобус вилетів за межі проїзної частини та перекинувся.

Як повідомляє Telegram-канал NEXTA, автопригода сталася на 119-му кілометрі траси М8 у Вітебській області.

Карта з позначкою, де сталася автопригода

Згідно з вказаною інформацією відомо, що на момент аварії в автобусі, котрий їхав на екскурсію, перебували 42 пасажири, 40 з них — це громадяни Російської Федерації, серед них були й діти.

Також зазначається, що в результаті ДТП смертельні травми отримав водій легковика — чоловік помер прямо на місці події. Ще кілька пасажирів туристичного автобуса були травмовані. З травмами різного ступеню тяжкості їх госпіталізували до найближчої лікарні. Серед постраждалих — четверо дітей.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

ДТП у Білорусі

Жахлива аварія за участі туристичного автобусу

Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну жахливу аварію за участі пасажирського автобуса, яка трапилася в Росії: транспортний засіб із десятками людей в салоні на швидкості протаранив металеву огорожу та з'їхав із гори у двір багатоповерхового будинку.