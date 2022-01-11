Соратник Путина попробовал вкус крови, с ним уже не договориться, – генерал

Вмешательство России и других стран-участниц ОДКБ в ситуацию в Казахстане стало для протестующих роковым

На территории Казахстана уже несколько дней продолжается военная "зачистка" самых крупных городов от участников массовых протестов. Изначально против высшей власти вышло множество жителей страны, однако, скорее всего, от попытки казахов в революцию уже вскоре не останется и следа.

Такими прогнозами с "Телеграфом" поделился экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, кровавая расправа над мирными протестующими — изначальная идея российского президента Владимира Путина. Именно он, по мнению Романенко, предложил такое развитие событий своему соратнику по Организации Договора коллективной безопасности, лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Уже вскоре после этого было принято решение о введении войск ОДКБ, где больше всего россиян.

Те же, кто верит, что участникам митингов, которые продолжают быть на улицах, удастся договориться с властью, неправы, говорит Игорь Романенко.

По словам генерала, Токаев уже успел "попробовать крови", поэтому не стоит ожидать особо демократических решений от власти Казахстана. Романенко прогнозирует, что все протесты вскоре закончатся, а любая оппозиция окажется за решеткой.

Подытоживая, генерал заявил, что сейчас фактическая власть над Казахстаном находится именно в руках Владимира Путина. Поэтому-то военнослужащие и продолжат свою зачистку.

При этом Токаев уже назвал предварительные сроки выхода армии ОДКБ из Казахстана. Действительно ли это начнется уже 13 января, пока неизвестно.

Интересно, что Россия, "позаботившись" о наличии военнослужащих в Казахстане, весьма равнодушно отнеслась к мирным российским гражданам, которых массовые протесты застали врасплох. "Телеграф" писал, каким образом в посольстве РФ обошлись со своей же соотечественницей.