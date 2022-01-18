Укр

На границе с Украиной расстреляли авто и грозятся открывать огонь на поражение: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1957
Обстрелянный "Ауди" Новость обновлена 18 января 2022, 12:26
Обстрелянный "Ауди"

Белорусы пытались въехать в Украину, минуя погранконтроль, но все пошло не по их плану

В ночь на 18 января на границе с Украиной произошло ЧП со стрельбой и пострадавшими.

По информации Телеграмм-канала Nexta, в Беларуси местные пограничники заметили "Ауди", который ехал по бездорожью в направлении Украины. На требование погранцов остановиться водитель не отреагировал. Более того, он наехал на одного из пограничников, и нажал на газ в попытке выехать из страны. Впрочем, по авто нарушителей открыли огонь: никто не пострадал, однако простреленные колеса не позволили машине продолжить движение.

Беглецами оказались белорусы, которых задержали. А пострадавшего пограничника увезла скорая в местную больницу.

Стрельба по авто близ Украины
Стрельба по авто близ Украины

В Беларуси также предупреждают, что на фоне продолжающейся напряженности и "попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение". Данное предупреждение опубликовали, ссылаясь на местный закон о Государственной границе Республики Беларусь.

Погранцы стреляли по колесам и стеклам
Погранцы стреляли по колесам и стеклам

Напомним, в российском Минобороны сообщили про стрельбы в Западном военном округе.

Теги:
#Беларусь #Граница #Стрельба #граница Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Политика
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Госсекретарь США Энтони Блинкен
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Категория
Тело нашли на глубине 6 метров
Ушел из кафе и оказался подо льдом - в Черкассах нашли тело лейтенанта полиции (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Категория
Как ФОПы будут работать с РРО в 2022 году
РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине снова набирает обороты
"Оранжевых" областей стало вдвое больше: в Украину постепенно возвращается карантин