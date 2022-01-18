На границе с Украиной расстреляли авто и грозятся открывать огонь на поражение: что известно

Белорусы пытались въехать в Украину, минуя погранконтроль, но все пошло не по их плану

В ночь на 18 января на границе с Украиной произошло ЧП со стрельбой и пострадавшими.

По информации Телеграмм-канала Nexta, в Беларуси местные пограничники заметили "Ауди", который ехал по бездорожью в направлении Украины. На требование погранцов остановиться водитель не отреагировал. Более того, он наехал на одного из пограничников, и нажал на газ в попытке выехать из страны. Впрочем, по авто нарушителей открыли огонь: никто не пострадал, однако простреленные колеса не позволили машине продолжить движение.

Беглецами оказались белорусы, которых задержали. А пострадавшего пограничника увезла скорая в местную больницу.

Стрельба по авто близ Украины

В Беларуси также предупреждают, что на фоне продолжающейся напряженности и "попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение". Данное предупреждение опубликовали, ссылаясь на местный закон о Государственной границе Республики Беларусь.

Погранцы стреляли по колесам и стеклам

Напомним, в российском Минобороны сообщили про стрельбы в Западном военном округе.