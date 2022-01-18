На кордоні з Україною розстріляли авто та погрожують відкривати вогонь на поразку: що відомо

Білоруси намагалися в’їхати в Україну, минаючи прикордонний контроль, але все пішло не за їхнім планом

У ніч на 18 січня на кордоні з Україною сталася НП зі стріляниною та постраждалими.

За інформацією Телеграм-каналу Nexta, у Білорусі місцеві прикордонники помітили "Ауді", який їхав бездоріжжям у напрямку України. На вимогу прикордонників зупинитись водій не відреагував. Більше того, він наїхав на одного з прикордонників і натиснув на газ у спробі виїхати з країни. Втім, по авто порушників відкрили вогонь: ніхто не постраждав, проте прострілені колеса не дозволили машині продовжити рух.

Втікачами виявилися білоруси, яких затримали. А постраждалого прикордонника забрала швидка до місцевої лікарні.

Стрільба по авто поблизу України

У Білорусі також попереджають, що на тлі напруженості, що триває, і "спроб провокацій на кордоні при виникненні ситуацій, що загрожують життю військовослужбовців, прикордонники можуть і будуть застосовувати зброю негайно, у тому числі відкривати вогонь на поразку". Це попередження було опубліковано, посилаючись на місцевий закон про Державний кордон Республіки Білорусь.

Прикордонники стріляли по колесах та склу

Нагадаємо, у російському Міноборони повідомили про стрілянину у Західному військовому окрузі.