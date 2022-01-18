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На кордоні з Україною розстріляли авто та погрожують відкривати вогонь на поразку: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Обстріляний "Ауді" Новина оновлена 18 січня 2022, 12:26
Обстріляний "Ауді"

Білоруси намагалися в’їхати в Україну, минаючи прикордонний контроль, але все пішло не за їхнім планом

У ніч на 18 січня на кордоні з Україною сталася НП зі стріляниною та постраждалими.

За інформацією Телеграм-каналу Nexta, у Білорусі місцеві прикордонники помітили "Ауді", який їхав бездоріжжям у напрямку України. На вимогу прикордонників зупинитись водій не відреагував. Більше того, він наїхав на одного з прикордонників і натиснув на газ у спробі виїхати з країни. Втім, по авто порушників відкрили вогонь: ніхто не постраждав, проте прострілені колеса не дозволили машині продовжити рух.

Втікачами виявилися білоруси, яких затримали. А постраждалого прикордонника забрала швидка до місцевої лікарні.

Стрільба по авто поблизу України
Стрільба по авто поблизу України

У Білорусі також попереджають, що на тлі напруженості, що триває, і "спроб провокацій на кордоні при виникненні ситуацій, що загрожують життю військовослужбовців, прикордонники можуть і будуть застосовувати зброю негайно, у тому числі відкривати вогонь на поразку". Це попередження було опубліковано, посилаючись на місцевий закон про Державний кордон Республіки Білорусь.

Прикордонники стріляли по колесах та склу
Прикордонники стріляли по колесах та склу

Нагадаємо, у російському Міноборони повідомили про стрілянину у Західному військовому окрузі.

Теги:
#Білорусь #Кордон #Стрільба #межа України
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