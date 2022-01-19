Укр

В Польше прошла спецоперация по поимке украинца, который сбежал от медиков по дороге в больницу: подробности и фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Украинец сбежал по дороге в медицинское учреждение Новость обновлена 19 января 2022, 09:45
Украинец сбежал по дороге в медицинское учреждение

Поиски пациента длились в течение пяти дней

В одном из населенных пунктов Польши гражданин Украины скрылся от медиков "скорой". Это произошло, когда 34-летнего мужчину везли на лечение в нейропсихиатрическую больницу.

Как сообщают здешние СМИ, жителя города Костян планировали отправить на лечение, поэтому санитары приехали по месту жительства мужчины, чтобы забрать его в медицинское учреждение. По дороге он внезапно скрылся и после этого перестал выходить на связь с родными. Назад домой мужчина также не вернулся.

Мужчина, нуждающийся в врачебном надзоре
Мужчина, нуждающийся в врачебном надзоре

Пять дней понадобилось представителям правоохранительных органов, чтобы установить местонахождение беглеца. Его нашли в селе Келчеве, расположенном в трех километрах от места побега.

Карта с указанием места, где было обнаружено указанное лицо
Карта с указанием места, где было обнаружено указанное лицо

К счастью, украинец находился в положительном психофизическом состоянии. На его теле никаких телесных повреждений также не обнаружено. Он прошел полное медицинское освидетельствование и отправился домой, где будет находиться на попечении родственников.

Украинец, сбежавший от медиков "скорой"
Украинец, сбежавший от медиков "скорой"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Польше во время охоты самец оленя напал на блогера и рогами выбил ему глаз. Инцидент, в результате которого мужчине пришлось обратиться к медикам, попал на видео.

Теги:
#Польша #Пациент #Скорая #Розыск
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
Общество
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Категория
По информации разведки, РФ скопила на границах с Украиной целое войско, которое может атаковать в любой момент
Россия дала официальный ответ по вторжению в Украину, обвинив "горячие головы" Киева: подробности
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко выступает перед сторонниками с крыльца Печерского райсуда Киева 17 января
В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей
Дата публикации
Категория
В скупке долларов необходимости нет
Доллар в Украине резко подорожал: в НБУ озвучили причину и дали прогноз
Дата публикации
Категория
19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах
Крещение Господне 2022: самые строгие запреты праздника