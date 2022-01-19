В Польше прошла спецоперация по поимке украинца, который сбежал от медиков по дороге в больницу: подробности и фото

Поиски пациента длились в течение пяти дней

В одном из населенных пунктов Польши гражданин Украины скрылся от медиков "скорой". Это произошло, когда 34-летнего мужчину везли на лечение в нейропсихиатрическую больницу.

Как сообщают здешние СМИ, жителя города Костян планировали отправить на лечение, поэтому санитары приехали по месту жительства мужчины, чтобы забрать его в медицинское учреждение. По дороге он внезапно скрылся и после этого перестал выходить на связь с родными. Назад домой мужчина также не вернулся.

Мужчина, нуждающийся в врачебном надзоре

Пять дней понадобилось представителям правоохранительных органов, чтобы установить местонахождение беглеца. Его нашли в селе Келчеве, расположенном в трех километрах от места побега.

Карта с указанием места, где было обнаружено указанное лицо

К счастью, украинец находился в положительном психофизическом состоянии. На его теле никаких телесных повреждений также не обнаружено. Он прошел полное медицинское освидетельствование и отправился домой, где будет находиться на попечении родственников.

Украинец, сбежавший от медиков "скорой"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Польше во время охоты самец оленя напал на блогера и рогами выбил ему глаз. Инцидент, в результате которого мужчине пришлось обратиться к медикам, попал на видео.