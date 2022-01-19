У Польщі пройшла спецоперація з упіймання українця, який втік від медиків дорогою до лікарні: подробиці та фото

Пошуки пацієнта тривали упродовж п'яти днів

В одному з населених пунктів Польщі громадянин України втік від медиків "швидкої". Це сталося, коли 34-річного чоловіка везли на лікування до нейропсихіатричної лікарні.

Як повідомляють тутешні ЗМІ, жителя міста Косцян планували відправити на лікування, тож санітари приїхали за місцем проживання чоловіка, аби забрати його до медичного закладу. По дорозі він раптово втік і після цього перестав виходити на зв'язок із рідними. До свого помешкання чоловік також не повернувся.

Чоловік, який потребує лікарського нагляду

П'ять днів знадобилося представникам правоохоронних органів, аби встановити місце перебування втікача. Його знайшли у селі Келчеве, яке розташоване за три кілометри від місця втечі.

Карта з позначкою місця, де було знайдено вказану особу

На щастя, українець перебував у позитивному психофізичному стані. На його тілі жодних тілесних ушкоджень також виявлено не було. Він пройшов повний медичний огляд та відправився додому, де перебуватиме під опікою родичів.

Українець, який втік від медиків "швидкої"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Польщі під час полювання самець оленя напав на блогера та рогами вибив йому око. Інцидент в результаті якого чоловіку довелося звернутися до медиків потрапив на відео.