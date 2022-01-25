Конец света в Азии: почему Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан вдруг остались без электричества

Массовые перебои со светом привели к проблемам с транспортом и связью

Отключение света во вторник, 25 января, произошло в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Авария в энергосистеме привела к блэкауту в десятках городов. Что произошло и в чем причина массовых отключений – в материале "Телеграфа".

Отключение электричества в Азии: что произошло

Утром 25 января 2022 года стали появляться сообщения об отключении электричества в странах Центральной Азии. Первыми о сбое заговорили в соцсетях и медиа Казахстана, после чего жалобы на массовые отключения появились в информационном поле Узбекистана и Кыргызстана.

Блэкаут также вызвал перебои с мобильной связью и интернетом, нарушена работа транспорта и аэропортов, вышли из строя светофоры, а еще возникли проблемы с подачей тепла и воды. Кроме того, ЧП привело к коллапсу на местных горнолыжных курортах. Спасатели уже отправились к туристам, которые оказались заблокированы на канатной дороге на горнолыжных комплексах Чункурчак (Кыргызстан) и Амирса (Узбекистан).

Остановка подъемника на горнолыжной базе Чункурчак в Кыргызстане. Фото: 24.kg

Жителей городов, где пропал свет, призывают на время выключить газовые и электрические приборы, слушаться сотрудников дорожной службы, которые регулируют движение из-за отключения светофоров.

Причина отключения света в странах Азии

Сначала появились данные о том, что отключение случилось после срабатывания автоматики. Так, администрация казахского города Алма-Аты, по данным "Интерфакса", сообщила об отключении по линии компании KEGOC ("Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"). По словам чиновников, после падения напряжения в сети сработали системы АЧР (автоматическая частотная загрузка) на подстанциях. Уже ведутся работы по повторному подключению.

Сообщения в соцсетях. Фото: 24.kg

Однако Минэнерго пострадавших от сбоя стран пока что не озвучили единую причину ЧП. В частности, Узбекистан говорит, что отключение электроэнергии повлекла авария на территории Казахстана. Тогда как в Республике Казахстан утверждают иное: в сообщении казахстанского национального поставщика электроэнергии KEGOS заявляется о "набросе" мощности на транзит электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане.

Блэкаут в Азии: какие страны остались без света

Электроснабжения лишились миллионы людей в трех странах, объединенных в единое энергокольцо Центральной Азии:

Казахстан,

Кыргызстан,

Узбекистан.

Неработающие светофоры в Алматы. Фото: tengrinews.kz

Кроме Алма-Аты без света остались жители Казахстана в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области. В Киргизии блэкаут охватил Бишкек, Оше, Джалал-Абад, Каракол и несколько областей. Столичные жители Ташкента в Узбекистана так же находятся без электричества, пострадали от отключения несколько регионов и города Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик.

Как решают проблему со сбоем в энергокольце Центральной Азии

Как передает ресурс 24.kg, Кыргызстан решил восстанавливать электроснабжение в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Так, свет уже начал появляться в Бишкеке.

В Узбекистане, по данным ТАСС, решено отключить энергетическую систему от единой сети и перезапустить в автономном режиме.

Добавим, что сети трех бывших советских республик взаимосвязаны. Как пишет Reuters, через Казахстан они связаны с российской энергосистемой, которую они могут использовать для покрытия неожиданного дефицита.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за неблагоприятных погодных условий в Украине со сбоями с электричеством столкнулись почти полсотни населённых пунктов.