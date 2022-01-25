Кінець світу в Азії: чому Казахстан, Киргизстан і Узбекистан раптом залишилися без електрики

Масові перебої зі світлом призвели до проблем із транспортом і зв’язком

Відключення світла у вівторок, 25 січня, сталося у трьох країнах Центральної Азії — Казахстані, Киргизстані та Узбекистані. Аварія в енергосистемі призвела до блекауту у десятках міст. Що сталося і в чому причина масових відключень – у матеріалі "Телеграфу".

Відключення електрики в Азії: що сталося

Вранці 25 січня 2022 року стали з’являтися повідомлення про відключення електрики в країнах Центральної Азії. Першими про збій заговорили в соцмережах та медіа Казахстану, після чого скарги на масові відключення з’явилися в інформаційному полі Узбекистану й Киргизстану.

Блекаут також викликав перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, порушено роботу транспорту й аеропортів, вийшли з ладу світлофори, а ще виникли проблеми з подачею тепла і води. Крім того, НП призвела до колапсу на місцевих гірськолижних курортах. Рятувальники вже вирушили до туристів, які заблоковані на канатній дорозі на гірськолижних комплексах Чункурчак (Киргизстан) та Амірса (Узбекистан).

Зупинка підйомника на гірськолижній базі Чункурчак у Киргизстані. Фото: 24.kg

Жителів міст, де пропало світло, закликають на якийсь час вимкнути газові та електричні прилади, слухатися співробітників дорожньої служби, які регулюють рух через відключення світлофорів.

Причина відключення світла у країнах Азії

Спочатку з’явилися дані про те, що відключення відбулося після спрацювання автоматики. Так, адміністрація казахського міста Алма-Ати, за даними "Інтерфаксу", повідомила про відключення лінії компанії KEGOC ("Казахстанська компанія з управління електричними мережами"). За словами чиновників, після падіння напруги у мережі спрацювали системи АЧР (автоматичне частотне завантаження) на підстанціях. Вже ведуться роботи з повторного підключення.

Повідомлення в соцмережах. Фото: 24.kg

Проте Міненерго постраждалих від збою країн поки що не озвучили єдиної причини НП. Зокрема, Узбекистан каже, що відключення електроенергії спричинило аварію на території Казахстану. Тоді як у Республіці Казахстан стверджують інше: у повідомленні казахстанського національного постачальника електроенергії KEGOS заявляється про "накид" потужності на транзит електроенергії в Узбекистані та Киргизстані.

Блекаут в Азії: які країни залишилися без світла

Електропостачання втратили мільйони людей у трьох країнах, об’єднаних в єдине енергокільце Центральної Азії:

Казахстан,

Киргизстан,

Узбекистан.

Непрацюючі світлофори в Алмати. Фото: tengrinews.kz

Окрім Алма-Ати без світла залишилися жителі Казахстану у Шимкенті, Таразі, Туркестанській області. У Киргизії блекаут охопив Бішкек, Оше, Джалал-Абад, Каракол та кілька областей. Столичні жителі Ташкента в Узбекистані також знаходяться без електрики, постраждали від відключення кілька регіонів і міста Гулістан, Карші, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик.

Як вирішують проблему зі збоєм в енергокільці Центральної Азії

Як передає ресурс 24.kg, Киргизстан вирішив відновлювати електропостачання в обхід Об’єднаного енергетичного кільця Центральної Азії. Так, світло вже почало з’являтися у Бішкеку.

В Узбекистані, за даними ТАСС, вирішено відключити енергетичну систему від єдиної мережі та перезапустити в автономному режимі.

Додамо, що мережі трьох колишніх радянських республік взаємопов’язані. Як пише Reuters, через Казахстан вони пов’язані з російською енергосистемою, яку можуть використовувати для покриття несподіваного дефіциту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через несприятливі погодні умови в Україні зі збоями з електрикою зіткнулися майже півсотні населених пунктів.